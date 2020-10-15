The Washington Post сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе

В ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, сообщает The Washington Post. Как отмечает газета, гибель сирийских боевиков грозит втягиванием в конфликт внешних сил, в том числе Турции, и потенциально дестабилизирует стран-соседей, таких как Иран и Грузия.

В начале октября тела погибших наемников были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту, пишет WP. Они были завербованы «поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии борьбы с Арменией на стороне Азербайджана». Родственники двух погибших заявили WP, что наемники отправились в Азербайджан из южной части Турции, а турецкие формирования пообещали им ежемесячную зарплату.

Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека указывал, что наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, поддерживающая Азербайджан, так и армянская диаспора. Газета The Wall Street Journal писала, что речь идет минимум о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией.

При этом Азербайджан не раз опровергал использование наемников. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в них, так как ее армия состоит из более чем 100 тыс. бойцов.