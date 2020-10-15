Зеленский озвучил вопрос номер два

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам в качестве второго вопроса на всенародный опрос, который планируется провести в день местных выборов 25 октября, высказаться о том, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.
«Пришло время для вопроса номер два: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?», — сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook в четверг.
Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: «Об этом позже».
14 октября Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.
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