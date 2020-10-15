В Офисе президента назвали все 5 вопросов «от Зеленского»

В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбасса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники в Офисе президента.
Вопросы звучат так:
Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.
В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
14 октября Зеленский озвучил первый вопрос, а 15 октября – второй.
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