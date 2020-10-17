В Азербайджане заявили о более 10 погибших при ракетном обстреле города Гянджа

В результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа, по предварительным данным, погибли более десяти человек, более 40 получили ранения, сообщил в Twitter заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

По данным Гаджиева, Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» (Р-17). По его словам, об этом свидетельствуют осколки из зоны удара.

Гаджиев отметил, что спасательная операция продолжается. Ранее он сообщал о шести погибших и 35 раненных. Также в результате ракетного обстрела города со стороны Армении оказались разрушенными более 20 домов, сообщил он, разместив видео, на котором видно обрушившееся здание.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook тем временем сообщила, что армянские военные сбили два азербайджанских беспилотника на своей территории. На сайте военного ведомства сообщается, что системы противовоздушной обороны страны зафиксировали азербайджанские беспилотники в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области, которые, по данным Минобороны, нанесли удары по военной инфраструктуре, а также причинили ущерб гражданским объектам.

Кроме того, военные Армении сообщают об обстрелах со стороны Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе столицы непризнанной республики Степанакерт. В результате были ранены трое мирных жителей общины Шош.