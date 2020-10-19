Рада в следующем году собирается заняться «десоветизацией» законодательства

Верховная Рада должна запланировать на 2021 год проведения процедуры «десоветизации» украинского законодательства, заявил первый заместитель председателя парламента, представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук на засевании согласительного совета.

«Обязательно я хотел бы обратить ваше внимание, что идет год больших дат: это 25-я годовщина Конституции Украины и 30-я годовщина акта о независимости Украины. Думаю, что именно на это период мы должны запланировать процесс, который называется „десоветизация“ украинского законодательства, то есть мы должны, в конце концов, выписать перечень законодательных актов, с которыми нам давно нужно попрощаться, чтобы в законодательстве Украины не было, например, Жилищного Кодекса УССР в части редакции, что мы в 2021 году будем исповедовать идею ленинского коммунизма и тд, и тп», — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

В связи с этим, вице-спикер парламента призвал комитеты, народных депутатов, а также других субъектов законодательной инициативы присоединится к работе по «десоветизации» украинского законодательства.