В Киеве установлен новый антирекорд заболеваемости COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено самое большое количество больных коронавирусной инфекцией за весь период пандемии — 631 человек, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 32 500 », - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.
Среди заболевших 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 25 девочек от 5 до 17 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет.
Также среди заболевших 23 медика.
В больницы госпитализированы 46 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 11 304 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 96, в Соломенском — 95 и в Оболонском районе — 94 случая.
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