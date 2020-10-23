Сенаторы просят власти США ввести санкции из-за Навального

Шесть американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором потребовали ввести новые санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Письмо опубликовано на сайте сенатора-республиканца Мита Ромни.

В своем обращении сенаторы призвали использовать закон Магнитского, который позволяет вводить ограничения в отношении ответственных, по мнению Вашингтона, в нарушении прав человека, и закон о контроле за химическим и биологическим оружием.

В письме сенаторы назвали Навального самым известным оппонентом президента Владимира Путина и отметили, что расследования Фонда борьбы с коррупцией позволили молодым россиянам представить себе страну, где правит верховенство закона и где у обычных граждан есть право голоса.

Сенаторы перечислили другие резонансные отравления — экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, Владимира Кара-Мурзы — младшего, а также бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Письмо подписали Ромни, республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.

Напомним, в начале октября ограничительные меры из-за отравления Навального ввел Евросоюз. Под них попали шесть россиян, в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Им запретили въезд в страны ЕС и заморозили активы в Евросоюзе. Меры ввели и против российского Научно-исследовательского института органической химии и технологии, где было разработано и произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок», следы которого в организме Навального нашли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также лабораторий Германии, Швеции и Финляндии. В МИД ФРГ заявили, что те, кто попал в санкционный список, могут рассматриваться как ответственные за то, что произошло с оппозиционером. Позже аналогичные санкции ввела и Великобритания.