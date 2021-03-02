В США опубликовали список россиян, попавших под новые санкции из-за Навального

Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.
Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.
Американские власти также ввели санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского института и 27-го Научного центра Минобороны, а также российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
В техническом документе ведомства также фигурируют «Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ныне Главное управление Генштаба ВС РФ)», которых Вашингтон ранее уже включил в свой черный список, но по иным основаниям.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
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