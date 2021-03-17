США расширяют санкции против России из-за Навального

Минторг США расширит ограничения на экспорт в Россию в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального химическим оружием. Как сообщается на сайте ведомства, санкции вступят в силу завтра, 18 марта.

«Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри страны, так и за ее пределами, российское правительство грубо нарушает свои обязательства по Конвенции по химическому оружию и непосредственно подвергает смертельному риску своих собственных граждан и граждан других стран. Минторг намерен не допустить доступа России к американским технологиям, которые могут быть перенаправлены на ее пагубную деятельность по химическому оружию»,— говорится в сообщении.

В частности, в связи с новыми рестрикциями с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа». При этом до 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения для ряда категорий продукции, в том числе связанной с космической отраслью.

В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.