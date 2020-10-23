Ученые назвали неожиданные последствия перенесенного COVID-19

Одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, является выпадение волос, а также одышка, слабость в течение продолжительного времени, к таким выводам пришли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины, сообщил телеканал NHK.
Ученые выяснили, что среди тех, кто лежал в больнице с COVID-19, через 4 месяца после выздоровления остаются симптомы одышки — 11%, слабости — 10%, нарушений обоняния — 10%, кашля — 4%, нарушений вкусовых ощущений — 2%.
Более того, через два месяца после появления симптомов COVID-19 четверть выписавшихся пациентов стали жаловаться на выпадение волос.
Ученые отмечают, что аналогичные симптомы замечены и у тех, кто переболел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге, но допускают, что это может быть связано и с психологическими переживаниями пациентов, переболевших COVID-19.
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