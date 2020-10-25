В Украине открылись участки для голосования на местных выборах

В Украине в 08.00 открылись участки для голосования на местных выборах, на которых украинцы будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Участки закроются в 20.00.

В ночь на воскресенье Украина перешла на «зимнее время»: в 4:00 часы перевели на один час назад.

По данным Центральной избирательной комиссии, на местных выборах в воскресенье будет избираться 1780 депутатов областных и городского советов Киева, 5366 депутатов районных советов, 11124 депутатов городских советов, 562 депутатов районных советов в городах с районным делением, 10284 депутатов поселковых советов, 14006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы.

Одновременно с выборами будет проходить инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Впервые Украина проводит выборы в условиях пандемии Covid-19 в мире и непростой эпидемиологической ситуации внутри страны. В связи с этим в Кабинете министров рекомендовали избирателям не брать детей на избирательные участки, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, на участках находиться в респираторе или защитной маске, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться личными ручками при голосовании. В случае выявления повышенной температуры предписывается голосовать в изолированной кабинке и воспользоваться отдельной избирательной урной.

В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.