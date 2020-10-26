В России коронавирус установил антирекорд с начала пандемии

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 347, до 1 531 224. Об этом сообщили журналистам в понедельник в местном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
В частности, в Москве за сутки было выявлено 5 224 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 715, в Московской области — 499.
Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 358 859 человек.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 219 против 229 днем ранее.
Всего из-за коронавируса умерли 26 269 человек.
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