В России коронавирус установил антирекорд с начала пандемии

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 347, до 1 531 224. Об этом сообщили журналистам в понедельник в местном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В частности, в Москве за сутки было выявлено 5 224 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 715, в Московской области — 499.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 358 859 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 219 против 229 днем ранее.

Всего из-за коронавируса умерли 26 269 человек.