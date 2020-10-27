Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в ЕС

Бельгия на сегодняшний день является страной с самым высоким уровнем заражения новым коронавирусом в Евросоюзе. Об этом сообщил во вторник Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По его данным, королевство вышло на первое место, так как здесь фиксируется более 1 390 случаев заражения на сто тысяч человек населения за последние две недели. На втором месте — Чехия (1 380), на третьем — Люксембург (760). Пятерку стран замыкают Словения (732) и Нидерланды (694).

При этом, как сообщает ECDC, Чехия в настоящее время является страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса — 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия занимает здесь второе место с 5,8 случая.

Рост числа новых случаев заболевания в Бельгии в октябре уже многократно превысил пиковые показатели первой волны пандемии — если весной максимальное суточное число новых случаев составляло около 2,5 тыс., то за последнюю неделю в Бельгии с населением в 11,5 млн человек фиксируется в среднем около 13 тыс. новых заражений в сутки. С начала пандемии в стране зафиксировано свыше 330 тыс. случаев инфицирования, число летальных исходов близится к 11 тыс.

Крупные города страны — Брюссель, Антверпен и Льеж — закономерно являются основными очагами пандемии в Бельгии.

Власти Бельгии каждую неделю ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Так, в стране действует комендантский час с полуночи до 05:00 утра, в Брюсселе — с 22:00 до 06:00. Ношение масок обязательно. Закрыты все кафе, бары, рестораны, а также культурные, развлекательные и спортивные объекты.