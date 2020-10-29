Глава ГФС заболел коронавирусом

И. о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко заболел COVID-19.

«Получил сегодня результат ПЛР-анализа на SARS-CoV-2 — «выявлено», — написал он в соцсети Facebook в четверг.

По словам Солодченко, он чувствует себя хорошо и идет на самоизоляцию, продолжит работу удаленно.