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Во Франции уже пятая за два дня попытка нападения с ножом

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Во Франции уже пятая за два дня попытка нападения с ножом

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, угрожал полицейским на юго-западе Парижа, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, нападавшего удалось нейтрализовать, никто не пострадал.

Это уже пятая за два дня попытка вооруженного нападения во Франции. Накануне, 29 октября, в Ницце мужчина с криком «Аллах акбар!» атаковал с ножом прихожан церкви и убил трех человек. По данным СМИ, две жертвы, мужчина и женщина, были обезглавлены, еще один мужчина скончался от ран на улице. Только потом преступника обезвредили полицейские.

В тот же день в Авиньоне мужчина начал угрожать ножом прохожим, затем попытался напасть на полицейских, которые его застрелили. В Лионе был задержан мужчина с ножом, который размахивал им на трамвайной остановке. Еще одного вооруженного человека задержали в Париже.

Атакам предшествовало убийство французского учителя Самюэля Пати под Парижем в середине октября. На одном из занятий преподаватель рассказывал ученикам о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, предложив при этом выйти ученикам, которые не хотят видеть спорные рисунки. Вскоре после этого Пати подкараулили у колледжа, напали на него и обезглавили. Убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, который получил во Франции статус беженца.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя «характерным исламистским террористическим актом» и покушением на свободы французов. 21 октября он принял участие в церемонии прощания с Пати в почетном дворе Сорбонны, пообещав, что Франция продолжит борьбу за свободу. «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают», — сказал он.

Позиция Макрона вызвала резкую реакцию со стороны многих мусульманских стран.

Франция, нападение
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Пятница, 30 октября 2020
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