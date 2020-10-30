Во Франции уже пятая за два дня попытка нападения с ножом

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, угрожал полицейским на юго-западе Парижа, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, нападавшего удалось нейтрализовать, никто не пострадал.
Это уже пятая за два дня попытка вооруженного нападения во Франции. Накануне, 29 октября, в Ницце мужчина с криком «Аллах акбар!» атаковал с ножом прихожан церкви и убил трех человек. По данным СМИ, две жертвы, мужчина и женщина, были обезглавлены, еще один мужчина скончался от ран на улице. Только потом преступника обезвредили полицейские.
В тот же день в Авиньоне мужчина начал угрожать ножом прохожим, затем попытался напасть на полицейских, которые его застрелили. В Лионе был задержан мужчина с ножом, который размахивал им на трамвайной остановке. Еще одного вооруженного человека задержали в Париже.
Атакам предшествовало убийство французского учителя Самюэля Пати под Парижем в середине октября. На одном из занятий преподаватель рассказывал ученикам о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, предложив при этом выйти ученикам, которые не хотят видеть спорные рисунки. Вскоре после этого Пати подкараулили у колледжа, напали на него и обезглавили. Убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, который получил во Франции статус беженца.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя «характерным исламистским террористическим актом» и покушением на свободы французов. 21 октября он принял участие в церемонии прощания с Пати в почетном дворе Сорбонны, пообещав, что Франция продолжит борьбу за свободу. «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают», — сказал он.
Позиция Макрона вызвала резкую реакцию со стороны многих мусульманских стран.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016