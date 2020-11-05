Рада сегодня рассмотрит в первом чтении проект бюджета-2021

Верховная Рада планирует 5 ноября принять в первом чтении законопроект № 4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, опубликованном на сайте парламента.

В сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение Рады. Депутаты подали к нему несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2,5 тысяч позиций. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон. Проект госбюджета-2021 депутаты собираются рассмотреть в четверг седьмым вопросом.

Начать же заседание 5 ноября парламентарии планируют с рассмотрения проекта постановления о внесении изменений в график проведения парламентских слушаний, которым предлагается перенести восемь из них на послекарантинный период.

Далее Рада намерена начать первое чтение правительственного законопроекта № 4135 по внедрению и реализации антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Как объясняют в Кабмине, в течение почти трех лет в Украине нет такого документа, что привело к разбалансированной и малоэффективной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в вопросах предотвращения и противодействия коррупции.

Также депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект № 4131 об усовершенствовании парламентского контроля и расширении полномочий комитетов при рассмотрении отчетов профильных ведомств.

Кроме того, в пленарный четверг Рада планирует ратифицировать ряд международных соглашений.