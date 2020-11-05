Рада сегодня рассмотрит в первом чтении проект бюджета-2021

Верховная Рада планирует 5 ноября принять в первом чтении законопроект № 4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».
Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, опубликованном на сайте парламента.
В сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение Рады. Депутаты подали к нему несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2,5 тысяч позиций. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон. Проект госбюджета-2021 депутаты собираются рассмотреть в четверг седьмым вопросом.
Начать же заседание 5 ноября парламентарии планируют с рассмотрения проекта постановления о внесении изменений в график проведения парламентских слушаний, которым предлагается перенести восемь из них на послекарантинный период.
Далее Рада намерена начать первое чтение правительственного законопроекта № 4135 по внедрению и реализации антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Как объясняют в Кабмине, в течение почти трех лет в Украине нет такого документа, что привело к разбалансированной и малоэффективной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в вопросах предотвращения и противодействия коррупции.
Также депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект № 4131 об усовершенствовании парламентского контроля и расширении полномочий комитетов при рассмотрении отчетов профильных ведомств.
Кроме того, в пленарный четверг Рада планирует ратифицировать ряд международных соглашений.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016