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Суммарный госдолг зоны евро впервые в истории превысит 100% ВВП

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Суммарный госдолг зоны евро впервые в истории превысит 100% ВВП

Суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за пандемии коронавируса и достигнет 101,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В 2021 году он вырастет до 102,3% и продолжит рост в 2022 году. По 27 странам ЕС ситуация обстоит еще хуже: их суммарный госдолг прогнозируется в 2020 году на уровне 104,4% ВВП, в 2021 году — 111%, в 2022 — 113,7%.

Страны сообщества планируют в течение ближайших семи лет привлечь, помимо обычных бюджетных трат ЕС, дополнительно свыше 750 млрд евро для финансирования государственных дотаций экономике, чтобы финансировать восстановление после пандемии коронавируса.

Эти расходы наглядно отражаются в прогнозируемой Еврокомиссией динамике дефицита госбюджета европейских государств: в 2020 году общий уровень бюджетного дефицита всех 27 стран ЕС составит рекордные 8,4% (что объясняется недополучением налогов и массовой выплатой компенсаций в период жесткого карантина). В 2021 году он прогнозируется на уровне 6,1% с дальнейшим сокращением до 4,5% в 2022 году при благоприятной экономической ситуации.

Рекордный госдолг в зоне евро в 207,1% ВВП демонстрирует Греция, которая так и не смогла улучшить свою кредитную ситуацию после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и кризиса суверенной задолженности зоны евро 2010-2011 годов. На втором месте Италия с 159,6%. Всего из 19 стран зоны евро семь в 2020 году будут иметь госдолг выше 100% ВВП, и только у пяти из них госдолг будет ниже 60% ВВП, как того требует базовый документ зоны евро — Пакт стабильности и роста.

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ЕК несколько улучшила прогноз спада ВВП по 27 странам Евросоюза в 2020 году из-за пандемии коронавируса, который составит 7,4% по сравнению с 8,3% в промежуточном летнем прогнозе, однако снизила ожидания восстановления в 2021 году до 4,1% по сравнению с 5,8% в летнем прогнозе.

Аналогичная динамика наблюдается по 19 государствам зоны евро: ЕК улучшила прогноз по спаду ВВП в 2020 году до 7,8% против 8,7% летом, но ухудшила ожидания восстановления до 4,2% на 2021 год против 6,1% в летнем прогнозе.

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