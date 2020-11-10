Российский «Роскосмос» запатентует гагаринское «Поехали!»

«Роскосмос» зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитое гагаринское «Поехали!» и другие «исторические обозначения», чтобы «оградить себя от недобросовестной конкуренции», сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы российской госкорпорации.

«Госкорпорация „Роскосмос“ инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции», — сказали в «Роскосмосе», отвечая на вопрос, зарегистрировано ли в качестве товарного знака гагаринское «Поехали!».

Недобросовестными конкурентами, как считают в «Роскосмосе», могут выступать «различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг».

Процесс регистрации товарных знаков на данный момент не завершен, отметили в пресс-службе.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин произнес знаменитую фразу «Поехали!» 12 апреля 1961 года, находясь в корабле «Восток» при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур.