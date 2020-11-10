Российский «Роскосмос» запатентует гагаринское «Поехали!»

«Роскосмос» зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитое гагаринское «Поехали!» и другие «исторические обозначения», чтобы «оградить себя от недобросовестной конкуренции», сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы российской госкорпорации.
«Госкорпорация „Роскосмос“ инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции», — сказали в «Роскосмосе», отвечая на вопрос, зарегистрировано ли в качестве товарного знака гагаринское «Поехали!».
Недобросовестными конкурентами, как считают в «Роскосмосе», могут выступать «различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг».
Процесс регистрации товарных знаков на данный момент не завершен, отметили в пресс-службе.
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин произнес знаменитую фразу «Поехали!» 12 апреля 1961 года, находясь в корабле «Восток» при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016