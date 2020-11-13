На Донбассе работают только два КПВВ – власти винят боевиков

С 10 ноября — дня возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе — фактический пропуск осуществляется только на двух КПВВ, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда „Станица Луганская“ — ежесуточно и „Новотроицкое“, в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями», — указывается в сообщении.

Всего за неделю пограничники оформили:

— в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно оккупированной территории Украины (ВОТУ) — 821 человека, на выход — 1074 человека;

— в КПВВ «Новотроицкое» — на выезд в ВОТУ 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд — 77 человек и 9 транспортных средств;

— в КПВВ «Золотое» — 3 человека и в КПВВ «Счастье» — 11 человек, выбывшие в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти;

— в КПВВ «Гнутово», «Марьинка» и «Майорское» граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Кроме того, в течение недели на временно оккупированной территории Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей временно оккупированной части Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 324 тонны.

Как сообщалось, 10 ноября на линии разграничения сторон в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны линии разграничения сторон начали работу контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), однако, как сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ в соцсети Facebook, российская сторона блокировала работу пунктов пропуска и не пропускает через них людей.

Госпогранслужба Украины обеспечивает функционирование КПВВ ежедневно с 08:00 до 16:00.