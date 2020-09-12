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В России ищут варианты использования Мавзолея Ленина

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В России ищут варианты использования Мавзолея Ленина

Мавзолей на Красной площади в Москве после захоронения тела Владимира Ленина можно использовать в качестве филиала Музея архитектуры им. Щусева. Об этом РБК сообщил президент Союза архитекторов России (СА) Николай Шумаков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ранее СА объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию мавзолея.

«Наше предложение конкретное — превратить его в филиал Музея архитектуры. Мавзолей проектировал Щусев, Музей архитектуры носит имя Щусева, находятся они буквально в десяти минутах ходьбы друг от друга. Поэтому как филиал Музея архитектуры это довольно интересное предложение», — пояснил Шумаков.

По его словам, в мавзолее можно будет выставлять проекты 1924–1925 годов, когда был объявлен конкурс на Мавзолей Ленина. По мнению Шумакова, перестраивать и перепланировать здание нежелательно.

«Оно находится под охраной ЮНЕСКО, а согласно Венецианской хартии, никакие существенные изменения не только снаружи, но и внутри не предполагаются, это будет нарушение охранной грамоты сооружения», — объяснил архитектор.

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Архитектор напомнил, что Ленин завещал похоронить его на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с его матерью Марией Ульяновой. «Наверное, это рано или поздно случится», — резюмировал Шумаков.

Здание мавзолея на Красной площади начали строить в 1929 году и завершили в 1930-м по проекту архитектора Алексея Щусева. Предложения о захоронении тела Ленина поднимаются регулярно с начала 90-х годов прошлого века. В конце 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что не одобряет идею выноса тела Ленина из мавзолея.

Москва, Владимир Ленин, мавзолей
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