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В мире перестали покупать швейцарские часы

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В мире перестали покупать швейцарские часы

Экспорт швейцарских часов за десять месяцев 2020 года рухнул на 25,8% — это самое резкое падение, зафиксированное за последние 80 лет. Об этом, как передает Интерфакс, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

В октябре экспорт сократился по итогам девятого месяца подряд, однако темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущими месяцами.

Объем экспорта уменьшился на 7,1%, до 1,88 млрд швейцарских франков ($2 млрд). Для сравнения: в сентябре было отмечено снижение на 12%, в августе — на 11,9%.

Поставки швейцарских часов в Китай в октябре выросли на 15,1%, в Гонконг — на 3,5%, в США — упали на 5,3%, в Великобританию — на 8,1%, в Японию — на 17,4%, в Сингапур — на 4,8%.

Экспорт часов резко сократился в страны Европы: в Германию — на 17,3%, во Францию — на 38,6%, в Италию — на 25,5%, в Испанию — на 27,6%.

Объем швейцарского экспорта в целом в октябре уменьшился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем — до 17,8 млрд франков. Швейцария сократила поставки за рубеж химической продукции и фармпрепаратов, а также продуктов питания и напитков. Экспорт снизился в Китай, США и Сингапур.

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Объем швейцарского импорта в октябре упал на 3,3% относительно сентября — до 14,9 млрд франков. Страна сократила закупки в государствах еврозоны, Японии и США, увеличив при этом импорт из Китая, Гонконга и Великобритании.

Профицит торгового баланса Швейцарии в прошлом месяце вырос до 2,9 млрд франков с 2,4 млрд франков в сентябре. За десять месяцев текущего года профицит составил 28,5 млрд франков по сравнению с 21,1 млрд франков годом ранее.

Швейцария, часы
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