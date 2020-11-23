Фиала хочет купить себе еще несколько СМИ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в понедельник рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения инвестиционной компании Dragon Capital на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited — собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и «Мульти.Юа».

«О предоставлении разрешения компании „Dragon Capital Investments Limited“ (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании „Treeum Holdings Limited“ (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — говорится в повестке заседания, обнародованной на сайте АМКУ.

Согласно информации на сайте холдинга, Treeum — это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят одноименные журнал, портал и радио.