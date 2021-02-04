Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП в текущем году

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 5,3% и ожидает курса 28 грн/$1 на конец года, сообщил глава компании Томаш Фиала.
«Мы обновили прогнозы по ВВП. Если правительство ожидает 4,6% ВВП роста в этом году, то мы ожидаем 5,3% ВВП... Курс на конец этого года ожидаем 28 грн/$1, а средний курс 27,2 грн/$1», — сказал он на конференции «Глобальный экономический обзор», организованной Европейской бизнес ассоциацией в четверг, передает Интерфакс-Украина.
«В 2020 году средний курс был на уровне 26,96 грн/$1, то есть девальвация, приблизительно, на 1% говорит о стабильности», — добавил он.
По его словам, инфляция в 2021 году ожидается несколько выше по сравнению с прошлым годом — 6,5%, дефицит бюджета — 5,2%.
Номинальный ВВП в долларовом исчислении составит в 2021 году $171 млрд.
«Эта цифра сравнима с уровнем 2013 года, хотя мы потеряли часть страны, часть экономики», — прокомментировал Фиала.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016