Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не изменит мнения о выборах как о состоявшемся мошенничестве.

«Мое мнение не переменится за шесть месяцев — имело место массовое мошенничество»,- заявил Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что «если республиканцы позволили этому произойти, вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента».

Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны демократов.

«Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов», — заявил Трамп.

Трамп усомнился в том, что объявивший о своей победе Джо Байден мог набрать больше голосов среди темнокожего населения, чем бывший глава США Барак Обама.

«Тысячи мертвых людей проголосовали», — повторил Трамп, подчеркнув, что на самом деле Байден не получил 80 миллионов голосов.

Президент США заявил, что среди доказательств мошенничества — показания свидетелей, которые не смогли проголосовать в день выборов якобы потому, что уже отдали голоса, а также фотографии и доказательства вбросов или бюллетени в его пользу, которые нашли выброшенными. «У нас так много доказательств», — сказал Трамп.

Ранее администрация президента Дональда Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.