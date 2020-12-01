В РФ рекордное число смертей из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 569 против 368 днем ранее, это максимум начала пандемии. Всего от инфекции умерли 40 464 пациента, сообщили во вторник журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 26 402, до 2 322 056.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 763. Всего уже выздоровели 1 803 467 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась с 77,5% до 77,7% от общего числа заразившихся.