МИД Венгрии вызовет посла Украины из-за обысков у лидера венгерской общины Закарпатья

МИД Венгрии вызывает украинского посла в Будапеште из-за обысков у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«В Украине снова продолжаются непонятные политические качели с венгерскими партиями и венгерским меньшинством. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, для того чтобы выразить недовольство действиями руководства Украины», — написал он на Facebook. Сийярто добавил, что во вторник планирует встретиться с представителем НАТО и обсудить дальнейшее блокирование участия Украины в работе со структурами альянса.
Сотрудники Служба безопасности Украины в понедельник провели обыски у Брензовича, а также в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом. В спецслужбе такие действия объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию в Украине.
В то же время председатель закарпатской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Иван Чубирко считает, что эти обыски могут быть связаны с нежеланием партии венгров вступать в коалицию с президентской партией «Слуга народа» в областном совете. Он полагает, что таким образом власть пытается «загнать» фракцию депутатов ПВУ в провластную коалицию в Закарпатском облсовете, «которую „слугам народа“ не удается сформировать почти в течение месяца».
На выборах в Закарпатский областной совет, которые состоялись 25 октября, ПВУ набрала 11,6% голосов.
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