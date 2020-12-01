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Шмыгаль анонсировал большую приватизацию и пригласил турецких инвесторов

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Шмыгаль анонсировал большую приватизацию и пригласил турецких инвесторов

Большой потенциал для турецких компаний в Украине существует в сфере инфраструктурных проектов, морских портов и телекоммуникаций, в приватизации государственных компаний энергетической, химической промышленности и производстве машин.

Как передает Укринформ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью турецкому информагентству DHA.

«Основная приватизация государственных компаний планируется в следующем году. Она будет охватывать энергетическую, химическую промышленность и производство машин. Мы также видим большой потенциал для турецких компаний в сфере инфраструктурных проектов, морских портов и телекоммуникациях», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для инвесторов будут созданы благоприятные условия.

Говоря о подписании Соглашения о свободной торговле с Турцией, он отметил важность учета предостережений со стороны представителей бизнеса.

«Очень важно создать баланс и учесть предостережения представителей делового мира. Наибольшим предостережением украинских производителей является применение Турцией дополнительных защитных мер по ограничению импорта», — добавил премьер.

Он отметил, что соглашение вступит в силу не сразу после подписания, поскольку для завершения юридических процедур понадобится некоторое время, но рано или поздно это произойдет.

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Напомним, глава украинского правительства посетил Турцию с двухдневным рабочим визитом. Его сопровождали вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый заместитель министра иностранных дела Эмине Джапарова, заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка. В ходе визита Шмыгаль встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром промышленности и технологий Мустафой Варан, ведущими турецкими инвесторами.

приватизация, Турция, Денис Шмыгаль
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