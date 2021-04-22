Шмыгаль хочет увеличить количество авиарейсов между Украиной и Турцией

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать пути активизации туризма между Украиной и Турцией.

«Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы на популярных маршрутах в выходные дни, а также открыть сообщение с новыми городами», — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам совещания.

Также премьер подчеркнул, что следует разработать благоприятные условия для привлечения в Украину туристов из Турции.

«Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений в санаторные курорты, которые будут интересны для путешествий всей семьей», — сказал он.

Со своей стороны посол Украины в Турции Андрей Сибига добавил, что для туристов из Турции могут быть интересными украинские города Каменец-Подольский и Хотин.

Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Европейском Союзе, что поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.

«По итогам совещания Денис Шмыгаль дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции», — говорится в сообщении.