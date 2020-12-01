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Степанов просит для Минздрава дополнительно 57 млрд гривен

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Степанов просит для Минздрава дополнительно 57 млрд гривен

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает необходимость увеличения финансирования Минздрава еще на 57 млрд гривен при принятии государственного бюджета на 2021 год.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова на ICTV», передают Українськi Новини.

«В бюджетном запросе мы подали 296 млрд гривен, из которых 225 млрд гривен — программа медгарантий, 15,1 млрд гривен — средства на закупку вакцины от COVID-19, остальная сумма средств — это в том числе инвестпроекты и другое. Нам предусмотрено 159 млрд гривен вместе со специальным фондом. Мы считали разные варианты для того, чтобы мы обеспечили минимум и мы без преувеличения выжили, я думаю, что необходимо добавить где-то около 57 млрд гривен», — сказал он.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.

Максим Степанов, бюджет-2021
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