Минфин не смог одолжить четвертую часть от запланированных займов

Заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре 2020 года составили 455,5 млрд грн, что составляет 75,6% от плана, сообщило Министерство финансов.
Согласно обнародованной Минфином во вторник информации, внутренние заимствования за 11 месяцев этого года недовыполнены на 21,7% и составили 275,6 млрд грн.
В частности, размещение ОВГЗ для финансирования госбюджета принесли 268,7 млрд грн, в том числе 102,7 млрд грн в иностранной валюте, уточнило ведомство.
За счет внешних заимствований в январе-ноябре 2020 года привлечено 179,9 млрд грн, что отстает от ожидаемого показателя на 28,2%, добавил Минфин.
«При этом платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию — 117,3 млрд грн (94,6% плана)», — указал Минфин.
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