Минфин смог разместить ОВГЗ только на 2,7 млрд гривен

Министерство финансов в ходе аукционов 1 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа на 2,7 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 1,96 млрд гривен под 9,89% годовых, со сроком обращения 329 дней — на 531,642 млн гривен под 10,93% годовых и со сроком обращения 1 064 дня — на 171,722 млн гривен под 11,62% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 2 663,511 млн гривен.

Напомним, что Министерство финансов в ходе аукционов 24 ноября разместило облигации внутреннего государственного займа на 16,8 млрд гривен, включая бумаги на 157,7 млн евро.