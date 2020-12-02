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СМИ: За Святослава Олейника взялись НАБУ и ГФС из-за лжи в декларациях

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СМИ: За Святослава Олейника взялись НАБУ и ГФС из-за лжи в декларациях

Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило расследование против главы Днепропетровской облрады Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 «Декларирование недостоверной информации». А главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)». Об этом пишет «РБК-Украина».

Как сообщает издание, в ГФС подсчитали, что законно Гуназа заработала всего 3,65 млн грн. И этих денег явно недостаточно для того, чтобы успешно обзавестись солидными активами — недвижимостью, земельными участками, компаниями за довольно короткий срок.

«Для жителей Днепра давно не секрет, что Святослав Олейник состоит в отношениях с Ириной Гуназой, которая была соратницей политика долгие годы, и до сих пор числится как контактное лицо его партии „Украина майбутнього“. У них есть двое несовершеннолетних дочерей, которые проживают с матерью в Словакии, а Олейник часто их навещает», — говорится в статье.

Активы, которые формально принадлежат Гуназе, впечатляют. В частности, гражданская жена Святослава Олейника владеет нескольким земельными участками в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладениями в Днепре, нежилыми помещениями в Павлограде.

«Еще более впечатляюще выглядит собственность Гуназы в Словакии. В городе Мартин у Гуназы есть нежилое помещение и участки площадью 1242 кв. м и 1019 кв. м. Кроме того, в Словакии Ирина владеет сельхозстроением и участком площадью 7117 кв. м, отелем Bagarova chata и земельными участками площадью 8206 кв. м в соседних Врутках. Но главное то, что вся недвижимость, как в Украине, так и в Словакии, оказалась в собственности Ирины Гуназы в период с 2014 по 2019 год. Растущие активы гражданской жены Олейника в Словакии обратили на себя внимание местных журналистов. Как пишет словацкая Finančné Noviny, после того, как Коломойский перестал быть губернатором и оказался под расследованием ФБР, Олейник начал рассматривать Словакию как «запасной аэродром», — отмечают журналисты.

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Как сообщает издание «Дело», Олейник, будучи субъектом декларирования, привлек внимание правоохранителей тем, что в своей декларации не указал ни одного родственника, хотя по закону был обязан сделать это. Соответственно, он не указал и имущество своих близких.

НАБУ, Святослав Олийнык
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