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Святослав Олейник оказался в ситуации «политического шпагата, - депутат

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Святослав Олейник оказался в ситуации «политического шпагата, - депутат

Днепровского политика хотят объявить в розыск. Об этом сообщает сам потенциально «разыскиваемый» — экс-нардеп, а ныне — депутат Днепропетровского облсовета Андрей Денисенко, передает местное издание Кстати.

«... Узнал, что меня хотят подать в розыск — чтобы не допустить моего участия в первой сессии Днепропетровского облсовета. Речь о сфабрикованном уголовном производстве о якобы избиении мной полицейского, открытом после августовского визита Зе в Днепр. Тогда его охрана во время акции Движение Сопротивления Капитуляции у него же на глазах избила двух девушек, сломав одной из них ребро, и власти надо было хоть как-то перевести стрелки, попутно пробуя исключить меня из избирательного процесса.

Но напрасно — суд не пошел на откровенную произвол, меня не закрыли на домашний арест, им не удалось замять дело об избиении, по всей стране прокатился флэш-моб #зустринь_реЗедента, а я стал депутатом облсовета от Европейской Солидарности.

Несмотря на то, что дело распадается на глазах, офис вечно потерпевшего, а особенно — пока еще председатель облсовета и надзиратель Коломойского за областью Олейник — требуют от полицейских результата.

Теперь фантазия следователей, а их на одного меня аж 13 при 11 прокурорах, направлена на то, чтобы объявить меня в розыск и помешать таким образом принять участие в первой сессии нового облсовета, где у зеленых никак не клеится коалиция, из-под Олийныка уплывает кресло председателя и на вес золота каждый голос.

Я зарегистрировал очередное обращение касательно бреда следователей, сделал селфи на фоне их областного управления и хочу всех вас заверить, что хрен у них пройдет этот номер. Янучары тоже объявляли меня в розыск — за месяц до их конца», — написал Денисенко в своем Фейсбук.

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Кроме того, Андрей Денисенко считает, что нынешний глава облсовета Святослав Олейник оказался в ситуации «политического шпагата».

«Чтобы сформировать „зеленое“ большинство и остаться председателем облсовета или перескочить в кресло главы администрации Славе Олейнику нужны голоса партии „Украинская перспектива“. В обмен на них он по-тихому пообещал ее руководителю Александру Вилкулу поддержать кандидатуру его ставленника Константина Павлова, который после схода с дистанции Юрия Вилкула представляет интересы клана во втором туре выборов главы Кривого Рога. В то же время от Офиса президента и личное Зе поступила команда обеспечить победу в Кривбассе выдвинутому „слугами“ Дмитрия Шевчика, протеже Рината Ахметова. Последний активно сбивал рейтингового Вилкула-старшего с выборов, чтобы зеленые могли выиграть хотя бы в одном крупном городе Украины, который ко всему еще и родина президента», — отмечает Денисенко.

Днепропетровская область, Святослав Олийнык, Андрей Денисенко
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