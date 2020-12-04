Pfizer поставит вдвое меньше доз вакцины, чем планировалось

Американская фармацевтическая компания Pfizer из-за логистических проблем снизила число доз вакцины от коронавируса, которые она рассчитывает поставить до конца текущего года, с 100 млн до 50 млн. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
«Наращивание поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось. Также важно подчеркнуть, что результаты клинических испытаний появились позже, чем это изначально прогнозировалось», — заявила официальный представитель компании Эми Роуз.
Как сообщил источник газеты, Pfizer столкнулась с тем, что часть сырья, которое использовалось на ранних этапах для производства вакцины, оказалась не соответствующей необходимым стандартам. При этом компания не стала вносить коррективы в планы производства на 2021 год, сохранив их на уровне 1,3 млрд доз вакцины.
В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Власти королевства информировали, что заключили предварительные контракты на поставку в 2020-2021 годах 40 млн доз данного препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016