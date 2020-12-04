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Pfizer поставит вдвое меньше доз вакцины, чем планировалось

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Pfizer поставит вдвое меньше доз вакцины, чем планировалось

Американская фармацевтическая компания Pfizer из-за логистических проблем снизила число доз вакцины от коронавируса, которые она рассчитывает поставить до конца текущего года, с 100 млн до 50 млн. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

«Наращивание поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось. Также важно подчеркнуть, что результаты клинических испытаний появились позже, чем это изначально прогнозировалось», — заявила официальный представитель компании Эми Роуз.

Как сообщил источник газеты, Pfizer столкнулась с тем, что часть сырья, которое использовалось на ранних этапах для производства вакцины, оказалась не соответствующей необходимым стандартам. При этом компания не стала вносить коррективы в планы производства на 2021 год, сохранив их на уровне 1,3 млрд доз вакцины.

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В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Власти королевства информировали, что заключили предварительные контракты на поставку в 2020-2021 годах 40 млн доз данного препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

Pfizer, вакцина
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