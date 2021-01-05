В Португалии зафиксирована смерть после прививки вакциной Pfizer

Медицинский работник умерла в Португалии после того, как ей сделали прививку от коронавируснгой инфекции COVID-19 вакциной американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщает газета Correio da Manha со ссылкой на заявление отца женщины.
По данным издания, речь идет о педиатре Португальского института онкологии в Порту Соне Асеведо. 41-летняя женщина умерла 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
По словам отца женщины, у его дочери не было проблем со здоровьем. Он также добавил, что после прививки от COVID-19 у его дочери не было никаких симптомов.
«Новогоднюю ночь провели с нами, и все прошло хорошо. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», — добавил собеседник издания.
Для выяснения причин смерти специалисты проведут вскрытие тела.
Это не первый случай летального исхода после прививки вакциной Pfizer. В декабре во время испытания вакцины Pfizer и немецкой BioNTech в США умерли шесть человек.
Отмечалось, что первая жертва из группы вакцинируемых страдала атеросклерозом и ожирением. Доброволец умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго умершего участника из группы вакцинируемых произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы, а еще через три дня была зафиксирована его смерть.
Из тех, кому вводили плацебо, два человека скончались от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников испытаний пока выясняется. Трое из шести умерших, как отмечается в документе, были старше 55 лет.
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