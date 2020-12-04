В Украине более 15 тысяч новых больных COVID за сутки

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 15 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 13 383 человека, умерли 235 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 776 человек; ️летальных случаев — 235; выздоровело — 13 383 человека», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.
Днем ранее, 3 декабря зафиксировано 14 496 новых случаев заболевания коронавирусом; 2 декабря в Украине было 13 141 новый случай инфицирования; 1 декабря было 12 498 новых случаев, 30 ноября зафиксировали 9 946 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 787 891 человек, 13 195 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 397 809 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.
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