В Норвегии умерли двое привитых вакциной Pfizer

В Норвегии умерли два человека, которым сделали прививку вакциной от коронавируса COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.
По его данным, обе жертвы проживали в одном из домов престарелых. «Во вторник, 5 января, мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что специалисты должны проанализировать, является ли ввод препарата причиной смерти или же факт того, что смерть произошла вскоре после вакцинации, — совпадение.
Как отметили в агентстве, в настоящее время вакцину в Норвегии получают «наиболее слабые и уязвимые, у кого есть серьезные заболевания».
Вакцинация с использованием препарата, произведенного Pfizer совместно с BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря прошлого года. Первыми в стране были привиты жители одного из домов престарелых в Осло. Как заявляют в агентстве, в норвежских домах престарелых умирают около 400 человек в неделю. «Норвежское агентство по лекарственным средствам и Национальный институт общественного здравоохранения внимательно следят за тем, изменится ли эта цифра после того, как жители домов престарелых получат вакцину», — говорится в сообщении.
Это не первый случай летального исхода после прививки вакциной Pfizer. В частности, в декабре во время испытания этой вакцины в США умерли шесть человек. Первая жертва из группы вакцинируемых страдала атеросклерозом и ожирением. Доброволец умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго умершего участника вакцинации произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы, а еще через три дня он скончался. Из тех, кому вводили плацебо, два человека умерли от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников испытаний неизвестна.
Еврокомиссия разрешила использование вакцины от Pfizer и BioNTech 21 декабря. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016