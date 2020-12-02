СМИ: отмывая средства на некачественном ремонте дорог, Святослав Олейник уничтожает рейтинг Зеленского

Компания «УПС», которая многие годы является в Днепропетровской области основным подрядчиком по выполнению государственных заказов в дорожном строительстве и ремонте, с таким же постоянством выполняет работы некачественно.

Объекты, которые достаются «УПС», приходят в негодность уже через полгода после сдачи. Как с «УПС» связан глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, рассказывает РБК-Украина.

По данным издания, в 2016 году собственником 50% «УПС» стала компания Arograf, зарегистрированная в Словакии на гражданскую жену Олейника, Ирину Гуназу. Данные о немалом имуществе Гуназы Олейник не включил в собственную декларацию, за что НАБУ открыло производство по статье о предоставлении недостоверной информации, а против самой Гуназы ГФС завела два дела — об уклонении от уплаты налогов и об отмывании средств.

После получения Олейником и Гуназой контроля над половиной «УПС», компания «стала центром строительного холдинга, компании которого за бюджетные средства ремонтировали дороги, школы, парки, спортивные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры. Однако, многие из них так и не были завершены», — пишет издание.

По данным РБК-Украина, с «УПС» связаны многочисленные нарушения технологии ремонта дорог в Днепропетровской области: «Известно, что с 2017 года компания УПС отремонтировала три наиболее значимые для Днепропетровского региона автодороги государственного значения Н-08 (Днепр-Запорожье, отдельными участками), М-04 (Знаменка-Луганск-Изварино, отдельными участками) и на сегодня продолжает ремонт на трассе Р-73 / Н-08—Никополь в рамках программы „Большая стройка“. Кроме того, эта компания проводила строительство и обустройство площадок для осуществления габаритно-весового контроля на трассах М-04 (Каменская развилка), Н-31 (р-н с. Партизанское)».

Все перечисленные объекты начали разрушаться вскоре после окончания ремонта.

Так, на дороге Н-08 «разрушения начались и продолжается именно на тех участках, ремонт на которых проводился подрядчиком „УПП ІІ УПС“. В частности, были зафиксированы признаки ям, шелушения, сетка трещин, выступление битумных пятен и колейность, достигающая 6 сантиметров».

«Буквально через год эксплуатации дороги Р-73 / Н-08—Никополь были зафиксированы те же проблемы и признаки разрушения», — пишет издание.

Габаритно-весовые комплексы, отремонтированные «УПС», пришли в негодность через полгода эксплуатации.

Однако, «УПС» продолжает получать подряды в рамках «Великого Будівництва» президента. А это уже бьет по личному рейтингу главы государства, делает вывод издание.