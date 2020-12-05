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Bloomberg составил список «главных людей» 2020 года

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Bloomberg составил список «главных людей» 2020 года

Агентство Bloomberg представило список 50 людей с наибольшими достижениями в своей сфере в 2020 году. Все они были распределены по пяти категориям: бизнес, развлечения, финансы, политика, наука и технологии.

В категории «Политика» среди прочих агентство отметило достижения лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, президента Уругвая Луиса Лакалье Поу за самый низкий уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в Южной Америке, основательниц движения Black Lives Matter Алисию Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети, принца Абу-Даби Мохаммеда ибн Заид аль Нахайяна за совершенный им «переворот» в ближневосточной геополитике после нормализации отношений с Израилем.

Среди бизнесменов, по версии Bloomberg, наибольший прорыв совершили основательница проекта Fifteen Percent Pledge Аврора Джеймс, которая убедила девять розничных сетей предоставить 15% полок для товаров, произведенных компаниями. которыми владеют чернокожие, основатель Econet Group Страйв Масайиа, который перечислил более чем 1,7 тыс. медработникам $10 млн, не допустив таким образом их забастовок из-за снижения доходов, один из глав Netflix Рид Хастингс за самый быстрый рост компании в ее истории.

В категории «Финансы» Bloomberg отметил заслуги директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой за увеличение кредитования стран-членов МВФ на 50% во время пандемии коронавируса, сооснователей финансовой компании Robinhood, позволяющей торговать на бирже, Байжу Бхатта и Владимира Тенева за рост зарегистрированных на платформе аккаунтов на 3 млн за первые четыре месяца года и Джейн Фрейзер, которая в начале 2021 года вступит в должность руководителя Citigroup, став первой женщиной-руководителем крупного американского банка.

Наибольших успехов в 2020 году, по версии агентства, в категории «Развлечения» добились в числе прочих певица Билли Айлиш, комедийная актриса Селеста Барбер, активист Колин Каперник и глава Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Также в категории «Наука и технологии» были отмечены глава Contemporary Amperex Technology Зенг Юкун, президент SpaceX Гвинн Шотвелл, бывший вице-президент Amazon Тим Брэй, главный иммунолог Белого дома Энтони Фаучи.

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В отдельную категорию Bloomberg выделил людей, чье включение в список значимых персон «никого не удивит». В список в том числе вошли президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

Bloomberg, 2020 год
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