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В МИД уверяют, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину

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В МИД уверяют, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что благодаря участию в программе COVAX и дружественным отношениям с партнерами Украина «не останется в конце очереди на вакцину».

Об этом министр сказал в интервью «РБК-Украина».

Глава МИД отметил, что Украина работает на двустороннем уровне с правительствами США и Германии, чтобы вопрос получения вакцины был решен положительно «и чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину».

«Планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми», — сказал министр.

Впрочем, он заявил, что «пока несколько рано говорить о конкретике». «Только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин», — пояснил министр.

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Кулеба также не стал привязывать вопрос открытия границ ЕС для украинцев к проведению массовой вакцинации.

«Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС», — сказал он.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF) на приобретение британских тестов и вакцины для борьбы с пандемией COVID-19.

вакцина, Дмитрий Кулеба
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