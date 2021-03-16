Страны ЕС пока не будут делиться с Украиной вакцинами от COVID-19

У Украины есть договоренности со странами ЕС, которые могут поделиться с ней вакциной от COVID-19, однако график поставки вакцины в эти страны ЕС был сорван, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был, по сути, сорван, соответственно, подвинулись и те даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве во вторник.
Глава МИД указал, что это только один из потенциальных каналов поставки вакцины.
«Мы фокусируемся на контрактах с непосредственными производителями вакцины», — добавил он.
Также Кулеба подчеркнул, что Украина поддерживает как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам, независимо от того, какая компания их произвела.
«Единственное исключение из правила — российская вакцина „Спутник“, поскольку Россия превратила ее на гибридное оружие и инструмент политического влияния», — пояснил он.
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