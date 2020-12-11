Минобразования представило платформу для онлайн-обучения

Министерство образования и науки представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов «Всеукраинская школа онлайн».
Отмечается, что «Всеукраинская школа онлайн» является интернет-платформой для учителей и учеников, которая включает 18 предметов для 5-11 классов. Она предусматривает видеоуроки, тесты, материалы для самоподготовки.
Цель платформы — обеспечить равный доступ к качественному школьному образованию всех учеников 5-11 классов.
На данный момент на платформе уже есть около 200 уроков, каждую неделю будет подгружаться около 100 новых уроков. Общее количество составит около 800 уроков. Функционал для учителей появится на платформе в январе.
По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, актуальность создания национальной образовательной платформы обусловлена не только вызовами, связанными с распространением COVID-19, но и является стратегической необходимостью обеспечения устойчивости и качества учебного процесса и равного доступа к знаниям для всех учеников Украины независимо от места проживания и имеющихся ресурсов.
Директор Украинского института развития образования Вадим Карандий отметил, что платформа не будет обязательной для школ.
Платформа работает по адресу: https://lms.e-school.net.ua
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