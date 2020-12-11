Сын Шумахера дебютировал в «Формуле-1»

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера, дебютировал в элитной серии гонок. Он выступил в составе команды Haas в первой свободной практике заключительного этапа сезона — Гран-при Абу-Даби, показав 18-й результат.

Лучшее время по итогам заездов показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик Mercedes Валттери Боттас, тройку замкнул Эстебан Окон из Renault. Пропустивший из-за заражения коронавирусом предыдущий этап чемпион нынешнего сезона Льюис Хэмилтон показал пятое время.

Мик Шумахер должен полноценно дебютировать в чемпионате в 2021 году. В нынешнем сезоне Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-2» (второй дивизион мирового автоспорта). В 2018 году Мик Шумахер выиграл европейский чемпионат «Формулы-3». До этого он с 2015 года участвовал в гонках «Формулы-4».