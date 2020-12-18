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В Украину поступили $670 млн от доразмещения еврооблигаций

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В Украину поступили $670 млн от доразмещения еврооблигаций

Украина в пятницу получила средства от дополнительного размещения еврооблигаций с погашением 15 марта 2033 года номинальным объемом $600 млн, по итогам которого общий объем выпуска достиг $2,6 млрд, еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в Министерстве финансов, всего на счета Государственной казначейской службы поступило $670 млн 175,9 тыс., которые будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Минфин в пресс-релизе отметил, что инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

«Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения — их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения», — сообщается в релизе.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.

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Как сообщалось, Украина 11 декабря этого года провела операцию по доразмещению еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% годовых: цена предложения при вторичном размещении составила 108,914%.

Первоначально этот выпуск был размещен в конце июля этого года на сумму $2 млрд с доходностью 7,253%. Общими лид-менеджерами и совместные дилеры-менеджерами транзакции тогда выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

евробонды
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