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На Аляске нашли мумию волка возрастом 57 тысяч лет

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На Аляске нашли мумию волка возрастом 57 тысяч лет

В одной из золотых шахт на Аляске палеонтологи случайно нашли древнюю мумию волчонка. Описание находки ученые опубликовали в научном журнале Current Biology.

«Это самая полная мумия волка, которую мы когда-либо находили. По сути, мы получили полное тело древнего хищника, за исключением глаз. Благодаря хорошей сохранности останков мы сможем реконструировать жизнь этого волчонка», — рассказала Джулия Мичен, доцент Университета Де-Мойна (США) и один из авторов исследования.

Тела животных и людей могут превращаться в мумии не только благодаря специальному бальзамированию, но и под действием природных процессов, которые мешают останкам разлагаться. Примером подобного может служить мумия ледяного человека Этци, а также иссушенные тела древних индейцев из высокогорных пещер в Перу, Чили и других регионах Южной Америки.

Мумиями становятся тела не только людей, но и животных. За последние сто лет палеонтологи и жители российского и канадского заполярья нашли множество мумифицированных останков мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов, древних лошадей и пони. Благодаря их изучению исследователи узнали некоторые особенности их диеты и сузили список возможных причин их вымирания. Также это дало некоторую надежду на «воскрешение» мамонтов и другой мегафауны плейстоцена с помощью геномного редактирования.

Мичен и ее коллеги сделали еще одну находку подобного рода после того, как к ним обратились за помощью рабочие с одного из золотых приисков Клондайка. Они случайно нашли замороженное тело древнего животного во время прогрева почвы при работах на территории строящейся шахты.

Чтобы получить доступ к мумии, ученым сперва понадобилось разрешение местной общины индейцев-хан. Получив его, палеонтологи всесторонне изучили ее. Анализ показал, что ее масса составляет 670 грамм, длина — 42 см. Она представляла собой волчонка, который погиб примерно 57 тыс. лет назад.

Структура костей и сухожилий животного показала, что это была молодая самка. Она умерла на 6–7 неделе жизни, в конце антарктического лета. Судя по отсутствию видимых повреждений, инфекций и следов недоедания, волчонок умер из-за обвала грунта у входа в нору, в которой находилось логово его родителей. Изотопный состав зубов мумии показывает, что юная самка почти всю свою жизнь питалась рыбой, а не только мясом мегафауны, как другие древние волки.

Сравнение генома находки волчонка и его древних родичей из Восточной Сибири и канадской Аляски показывает, что животное было близким родичем и тем, и другим животным. Это говорит о том, что волки из обеих популяций активно контактировали друг с другом и обменивались генами, пользуясь для «межконтинентальных» миграций Беринговым першейком.

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Что интересно, между геномомами современных волков с Аляски и их древнего родича ученые подобного сходства не нашли. Это говорит о том, что волки, как и люди, заселяли Северную Америку в ходе нескольких волн миграции. Часть из них не оставила никаких следов в генофонде современной популяции этих четвероногих хищников, подытожили Мичен и ее коллеги.

Аляска, палеонтология
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