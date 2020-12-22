Фиала хочет купить банк Новинского

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited просит Антимонопольный комитет позволить купить контрольный пакет акций «Юнекс Банка», бенефициарным владельцем которого является Вадим Новинский.
Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ 22 декабря.
Dragon Capital хочет купить количество акций, которое обеспечат более 50% голосов в высшем органе управления компании.
По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка — компания Withine Investments LTD (94,9% акций). Конечный бенефициар этой компании — политик и бизнесмен Вадим Новинский.
«Юнекс Банк» является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц. За десять месяцев 2020 Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.
Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Основателем и гендиректором является Томаш Фиала.
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