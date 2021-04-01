Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка Фиалой и Свитеком

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал приобретение 75,01% акций Юнекс Банка Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital и 24,99% акций экс-главой Альфа Банка Иваном Свитеком напрямую, сообщила пресс-служба центробанка в четверг.
Согласно сообщению, соответствующее решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем принял 1 апреля.
Withine Investments LTD (Кипр) владеет 100% акций Юнекс Банка, а 100% акций Withine Investments, в свою очередь, принадлежит Smart Investments (CY) Ltd, собственником которой является народный депутат Новинский.
Чистый процентный доход банка за девять месяцев 2020 года сократился на 14,8% — до 68,07 млн грн, а чистый комиссионный — на 21,2%, до 19,3 млн грн.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 63-е место (891,339 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков.
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