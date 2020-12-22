В Украине более 93% умерших от коронавируса были старше 50 лет

В Украине с начала пандемии умерли в результате осложнений от коронавируса 16 897 человек. Из них 93,2% — люди старше 50 лет.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.
По состоянию на утро 22 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19. Среди них 57 499 (5,9% общего количества) — среди детей (в возрасте 0-19 лет), 48 755 — среди медицинских работников.
Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано среди возрастной группы от 30 до 69 лет (75,5%).
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 8513 новых случаев коронавируса, умерли — 232 пациента. Выздоровели при этом более 14 тысяч человек.
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