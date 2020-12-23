В Германии новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Власти Германии в среду зарегистрировали 962 случая смерти от коронавируса, это максимальное суточное число смертей среди людей с подтвержденным диагнозом в стране с начала пандемии, сообщают европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

В целом темп распространения коронавируса в Германии растет. В среду в стране выявили еще 24,7 тыс. случаев заражения коронавирусом — примерно на 2 тыс. больше, чем днем ранее.

Всего в Германии с начала пандемии заразились коронавирусом более 1,5 млн человек, умерли почти 28 тыс.