В ФРГ число случаев COVID-19 превысило 1,6 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 1,6 миллиона, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за последние сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось на 25 533, скончались еще 412 человек с COVID-19.

Общее число выявленных случаев заражения в ФРГ достигло 1 612 648, за все время скончались 29 182 пациента с подтвержденным заболеванием.